Dalalka reer galbeedka iyo Israel oo qoorta iskula jira

Wasiirka Tamarta Israel, Eli Cohen ayaa sheegay in Ciidanka Nabad Ilaalinta Qaramada Midoobey ay yihiin kuwo aan wax tar lahayn, ayna tahay in halkaasi ay ka guuraan.

Wasaaradda ayaa maanta bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Ciidamada Israel ay waajib ku tahay in dagaalka ay ka weeciyaan Xarumaha Qaramada Midoobey.