Dalxiiseyaasha Israel oo laga mamnuucay dalka Maldives (Israel oo go’doomin ay ku socoto)

Hoggaamiyeyaasha reer galbeedka oo ka jawaabaya cadaadiska ka haysta gudaha ayaa isku dayaya in ay gacmaha qabtaan Raysal Wasaare Netanyahu iyo Wasiirada ku jiidaya in la sii wado dhiiggan ay gacmaha kula jiraan.

Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC), Karim Khan ayaa 20-kii bishii hore ee May dalbaday in la soo xiro Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu iyo Wasiirkiisa Difaaca, Yoav Gallant, sababo ku aaddan dembiyada ay ka gaysanayaan Marinka Gaza.