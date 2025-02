Deni oo ku dhawaaqay hawlgalka xiga ee la dagaalanka Daacish

Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegaya in Calmiskaad aysan keliya khatar ku ahayn Puntland, Somaliya iyo Afrika, balse ay tahay khatar caalami ah, isla-markaana in Daacish ay timaado ay u sahashay xaaladda amni ee dalka, deganaansho la’aanta ka jirta dalka Yemen iyo dagaalada ka soo cusboonaaday Geeska Afrika.

Madaxweynaha oo xalay jeediyay khudbad uu kula hadlayay shacabka ayaa sheegay in wejiga labaad ee hawlgalka uu ku soo dhammaaday deegaanka Dhasaan, oo sida uu sheegay ay Daacish ku lahayd xarun ay ka hoggaamiso Geeska Afrika iyo dhammaan hawlgaladeeda is qarxinta ee ay caalamka ka fuliso.