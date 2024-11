Dib u doorashada Trump oo dhibaato ku ah dagaalka Ukraine

Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegeysa in ay suurtagal tahay in Trump uu si toos ah u joojiyo taageeradii Ukraine, marka uu bisha January la wareego xafiiska. Tani ayaana wiiqi karta dadaaladii Ukraine ee dib-u-xoreynta dalka.

Trump ayaa intii uu ololihiisa ku jiray ka dhawaajiyay in haddii la doorto uu Kyiv ku cadaadin doono in heshiis aan xasillooneyn ay la gasho Moscow, iyadoo markaasi ka tanaasuleysa qayb ka mid ah dhulkeeda.

Trump ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky iyo Madaxweynaha Aqalka Cad banneynaya waa Joe Biden’e in ay ka masuul yihiin duulaankii Ruushka ee Ukraine, isagoo sidoo kalena sheegay in Zelensky uu dhaqaale ka sameynayo kaalmada militari ee Mareykanka uu siiyo dalkiisa.