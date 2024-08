Dilka siyaasadeed ee Ismail Haniyeh oo salfaday qorshihii Madaxweyne Pezeshkian

Hoggaamiyahan ayaa lagu dilay gantaal aan la aqoon halka laga soo tuuray oo ku dhacay hoygii laga dejiyay Magaalada Tehran. Hoggaamiyaha Ruuxiga Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israel ay sameysay ficil ay ku mudan doonto in la ciqaabo.

Warbaahinta Iran ayaa ku warameysa in la dilay mid ka mid ah marti sharaftii lagu soo casuumay munaasabadda caleemo-saarka ee Madaxweynaha cusub, iyadoona uu Madaxweynuhu la qalbi jabsan yahay in uu noqday masuulkii ugu dambeeyay ee la kulma Ismail Haniyeh.

Dilka u muuqday in sida weyn loo qorsheeyay ee Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh loogu gaystay Caasimadda Tehran ayaa dhaawac weyn ku noqday qorshaha siyaasadeed ee Madaxweynaha cusub ee Iran, Masoud Pezeshkian uu ku doonayay in uu wax kaga bedelo hannaankii ay ku shaqeynayeen madaxdii ka horreysay, dowladdiisuna uu ku hoggaamiyo siyaasad furfuran.