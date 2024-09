Dilkii ay Israel u gaysatay Aysenur Ezgi oo saamayn xoogan yeeshay

Afhayeenka Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, John Kirby ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in Israel ay bilowday baaritaankaas.

Xafiiska Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan madaxbannaan, sababo la xiriira xafiiska oo aan ku kalsooneyn baaritaanada Israel, oo aalaaba ku soo dhammaada natiijo la’aan iyo in qiil loo yeelo askarta dilalka gaysaneysa.

Shacabka Mareykanka ee isu soo baxa ka dhigay Westlake Park ayaa dowladda ku booriyay in la joojiyo kaalmada militari ee la siiyo Israel iyo in lagu cadaadiyo joojinta dagaalka Gaza.