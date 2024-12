Diyaarad rakaab sidday oo ku burburtay dalka Kazakhstan (SAWIRRO)

Madaxweynaha Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev ayaa dhankiisa amar ku bixiyay in la baaro shilkan, isagoona Raysal Wasaare Kuxigeenka dalkaasi ka dalbaday in uu hoggaamiyo baaritaanka.

Raysal Wasaare Kuxigeenka Kazakhstan, Kanat Bozumbayev ayaa sheegay in 38 qof ay ku dhinteen shilkaasi, 29 kalena lagu guuleystay in la soo badbaadiyo.