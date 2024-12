Diyaaradaha dagaalka Israel oo beegsaday xarumaha hubka kiimikada ee Suuriya

Warbaahinta maxaliga ayaa sidoo kale qoreysa in Tel Aviv ay ka cabsi qabto in dagaalada sii xumaanaya ee Suuriya ay saamayn ku yeeshaan ammaankeeda.

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in Tel Aviv ay isha ku hayso waxa ka socdo dalkaasi, isla-markaana ay ka walaacsan tahay in mucaaradka ay gacanta ku dhigaan hubka khatarta badan ee dowladda dalkaasi haysato.

Channel 12 ayaa sheegay in duqaymahan looga gol leeyahay in laga hortago in hubka kiimikada uu ku dhaco gacanta kooxaha kacdoonka ka wada dalkaasi.