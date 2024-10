Diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo garaacay bartilmaameedyo ku yaala Yemen

“Tani waxay ahayd ilqabad gaar ah oo muujineysa awoodda Mareykanku u leeyahay in uu bartilmaameedsado tashiilaadka ay cadowgeennu doonayaan in ay ka fogeeyaan meelaha la gaari karo.” Ayuu yiri Austin.

Wasiir Austin ayaa sheegay in Xuuthiyiinta ay si qoto dheer hubka ugu qariyeen dhulka hoostiisa, balse aysan awoodda Mareykanka ka hor istaagin in la beegsado.

Wasiirka ayaa sheegay in si sax ah loo garaacay hub uu sheegay in Xuuthiyiintu ay u adeegsadaan weerarada maraakiibta ganacsiga caalamiga ah iyo kuwa militariga ee gobolka.