Diyaaradaha Israel oo duqeeyay Isbitaalka Al-Wafaa ee bartamaha Gaza

Militariga Israel ayaa mar dambe sheegay in Hussam Abu Safiya ay uga shakisan yihiin in uu ka tirsan yahay Xamaas.

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO oo cambaareysay weerarka Isbitaalka Kamal Adwan ayaa sheegtay in weerarku uu isbitaalkaasi ka dhigay mid aan shaqeyneyn, isla-markaana ay Ciidamada Israel si khasab ah uga saareen shaqaalihii iyo bukaankii lagu daweynayay.