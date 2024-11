Donald Trump oo ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka

Trump ayaa sidoo kale ka faa’iideystay daldaloolooyinka Xisbiga Dimoqraadiga, isagoona si weyn ugu ololeeyay inuu laali doono sharci ahaanshaha in haweenka ay ilmaha iska soo ridi karaan iyo in dadka isku jinsiga ah ay isu galmoon karaan.

Trump ayaa u muuqday in ololihiisa doorashada uu kaga faa’iideystay xiisadda Gobolka Bariga Dhexe, dagaalka Ukraine iyo in shacabka Mareykanka aysan dooneyn in haweeney ay dalka hoggaamiso.