Dowladaha Australia, Canada iyo New Zealand oo digniin ka soo saaray duulaanka Rafah

Madaxweyne Joe Biden ayaa Isniintii kalsooni u muujiyay tirooyinka dhimashada ee ay shaaciso wasaaradda, ka dib markii uu sheegay in weerarada Israel ay ku dhinteen in ka badan 27,000 oo qof.

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Ghebreyesus ayaa ka digay weerarka Israel ee Rafah in uu noqon doono masiibo halis ah.

Raysal Wasaaraha Australia, Anthony Albanese, Raysal Wasaaraha Canada, Justin Trudeau iyo Raysal Wasaaraha New Zealand, Christopher Luxon ayaa bayaan ay si wadajira u soo saareen ku sheegay in hawlgalka dhinaca dhulka ee Rafah uu doono mid masiibo ah.

Dowladaha Australia, Canada iyo New Zealand ayaa noqday dowladihii ugu dambeeyay ee ka soo horjeesta duulaanka ay Israel damacsan tahay in ciidamadeeda ay ka bilaabaan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.