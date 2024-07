Dowladaha Bariga Dhexe oo walaac ka muujiyay xaaladda ka taagan gobolka

Warka ayaa lagu sheegay “Masar waxay ku baaqeysaa in dhinacyada ay is xakameeyaan.”

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sacuudiga oo walaac ka muujisay xaaladda ka sii dareysa ee gobolka ka jirta ayaa dhinacyada ugu baaqday in ay is xakameeyaan iyo in dadka gobolka laga fogeeyo khatarta dagaal ballaaran.

Afhayeenka Wasaaradda Difaaca Sacuudiga, General Turki Al Maliki ayaa sheegay in Riyadh aysan ka qayb qaadan weerarka ay Israel ku qaadday Hudaydah, isla-markaana aysan cidina u ogoleyn in dalkeeda lagaga duulo dal saddexaad.

Telefishinka Al Mayadeen ayaa ku waramay in shacabka Bahrain ay isugu soo baxeen waddooyinka Caasimadda Manama, iyagoo ku qaylinaya ereyo ka dhan ah in dowladda dalkaasi ay caadiyeyso xiriirka Israel.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kuwait ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegay in ficilada Israel ay wax u dhimeen dadaalada caalmiaga ah ee xalka loogu raadinayo in la soo afjaro rabshadaha hareeyay gobolka, isla-markaana ay ka soo horjeedaan hadafka la wada wadaago ee dejinta xiisadda.