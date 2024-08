Dowladaha Ruushka iyo Ukraine oo is dhaafsaday 230 maxbuus (SAWIRRO)

Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in mid ka mid ah hadafyada weerarka Kursk uu yahay in la qabto Ciidamada Ruushka, si ay ugu bedeshaan maxaabiistii uu Ruushku ku qabtay dagaalka Ukraine.

Wakaaladda Wararka Ruushka ee TASS ayaa sheegtay in 115 askari oo Russian ah laga soo celiyay dhulka uu ka taliyo nidaamka Kyiv, halka Madaxweyne Volodymyr Zelensky uu sheegay in 115 ka mid ah difaacayaashooda ay maanta dib ugu soo laabteen dalka Ukraine.