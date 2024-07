Dowladaha Somaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyay in wada hadalada la sii wado

Ankara ayaa sanadkii 2021 Addis Ababa ka iibisay 12 ka mid ah diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn, kuwaa oo gacan ka gaystay in la xakameeyo, lagana hortaggo in TPLF ay isku fidiso dalka intiisa kale.

Qoraal wadajir ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga, ka dib shirkaasi jaraa’id ayaa lagu sheegay in Wasiirada Arrimaha Dibadda Somaliya iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen in wada hadalada la sii wado, si nabad ahna lagu dhameeyo khilaafka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Hakan Fidan ayaa xalay ku dhawaaqay in labada dowladood ay ku heeshiiyeen in wareeg kale oo wada hadal ay 2-da bisha September ku yeeshaan Magaalada Ankara.

Dowladaha Somaliya iyo Itoobiya ayaa Isniintii ku heshiiyay in la sii wado wada hadalada uu Turkigu ku dhexdhexaadinayo labada dal, si loo dhameeyo khilaafka labada dal ee ka dhashay heshiiskii is afgaradka ahaa ee Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ay 1-dii bishii January ku gaareen Magaalada Addis Ababa, kaas oo Itoobiya u ogolanayay in laga kireeyo 20km oo marin badeed ah.