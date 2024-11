Dowladda Federaalka iyo Jubbaland oo meel xun kala maraya

Raysal Wasaaraha Somaliya, Xamse Cabdi Barre ayaa dabka ku sii shiday khilaafka muddooyinkanba sii xoogeysanayay ee Dowladda Federaaka kala dhaxeeya Maamulka Jubbaland.

Khilaafkooda oo meel adag maraya ayaa soo bilowday horaantii bishii October, markaas oo Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) uu isaga baxay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo ka socday Magaalada Muqdisho, loogana hadlayay hannaanka geeddi-socodka ee doorashooyinka dalka. Axmed Madoobe ayaa la sheegay in uu ka horyimid in la mideeyo Doorashooyinka Deegaanka, Baarlamaanka, tan Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo inay doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah, iyadoo markaasi uu hal guddi doorasho maamulayo dhammaanba Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleedba. Jubbaland waxay ku adkeysatay iyadoo aanu wax dib u dhac ah jirin inay aadeyso doorasho dadban, isla-markaana ay xaq u leedahay in maamulka doorashadeeda ay iyadu u madaxbannaanaato, iyadoona aysan Dowladda Federaalka fara-gelineyn.

Raysal Wasaaraha Somaliya oo Isniintii ka qaybgalay munaasabad uu xilka kula wareegayay Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage ayaa si kulul ugu eedeeyay Madaxweynaha Jubbaland in uu ku ballan furay, wixii ay ku heshiiyeen Madaxda Madasha Wadatashiga Qaran.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in kulamadii hore ee goluhu yeeshay, isla-markaana uu qaybta ka ahaa Madaxweynaha Jubbaland lagu go’aamiyay in la mideeyo Doorashoyinka Dowlad Goboleedyada, lagana dhigo doorasho xor iyo xalaal ah oo dadweynuhu ay codkoodu wax ku soo dooranayaan, in la dhiso hal guddi doorasho oo maamula Doorashooyinka Qaranka & tan Dowlad Goboleedyada iyo in dalka laga sameeyo Xisbiyo Siyaasadeed.

Raysal Wasaaraha ayaa tilmaamay in Madaxda Jubbaland ay hormuud ka ahaayeen dhammaan go’aamadii ka soo baxay Madasha Wadatashiga Qaranka, isla-markaana ay saxiixeen heshiisyadii dalka loogu jiheynayay doorasho qof iyo cod ah.

“Madaxda Jubbaland waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta Labada Aqal ee Baarlamaanka ay ansixiyeen arrimahaasi aan kor ku soo xusay. Haddaba markii la soo gaaray fulinta heshiisyadaas oo qaarkood ama inta badanba isu bedelay arrimo dastuuri ah, maadaama ay Labada Aqalba u codeeyeen, Madaxweynuhuna uu saxiixay ayay diideen inay fuliyaan, isla-markaana ay ka kaceen gogoshii qaran ee Madasha Qaranka.” Ayuu yiri Xamse Cabdi Barre, Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka.

Raysal Wasaaraha Xukuumadda ayaa yiri “Madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay Ilaahay iyo ummaddan la galeen, waxay ka baxeen ballan ay aniga ila galeen si gaar ah oo marqaatiyo leh. Sidaa darteed waxba laguma aamini karo.”

Raysal Wasaare Barre ayaa Madaxda Jubbaland ku dhalleeceeyay inay si joogta ah ugu xadgudbaan Dastuurka Jubbaland iyo inay ka shaqeynayaan, sidii ay mar kale talada ugu soo laaban lahaayeen, iyagoo weliba isku dayaya sida uu yiri inay ridaan Dowladda Federaalka.

Waxa kaloo uu sheegay in Axmed Madoobe aanu haysan wax sharciyad ah oo mar kale uu ugu tartami karo xafiiska, maadaama labadii jeer ee dastuurku uu xaqa u siinayay sida uu sheegay uu dhameystay, inkastoo Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ay 2-dii bishii July wax ka bedel ku sameeyeen dastuurka, isla-markaana ay mid aan xadidneyn ka dhigeen inta jeer ee Madaxweynuhu uu isu soo taagi karo jegada madaxtinimada ee maamulka. Dastuurka ayaa horey u qeexayay in Madaxweynaha aan la dooran karin wax ka badan laba jeer. Xildhibaanada ayaa sidoo kale xilligaasi muddada xilheynta ee Madaxweynaha ka dhigay shan sano, halka uu afar sano ka ahaa. Qodobada Dastuurka Jubbaland ee wax ka bedelka lagu sameeyay ayaana kala ahaa Qodobka 70aad oo qeexayay in Madaxweynuhu uu xaq u leeyahay in la doorto laba jeer oo keliya iyo Qodobka 65aad ee Dastuurka Jubbaland oo caddeynayay in muddada xilheynta Madaxweynaha ay tahay afar sano, balse loo bedelay shan sano.

Raysal Wasaare Barre ayaa carabka ku adkeeyay inaanan la aqbali karin hannaanka hadda socdo ee la doonayo in doorashada looga qabto Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG Jubbaland.

“Waxa Kismaayo ka socdo ee Madaweynuhu uu wado waa sharci darro, waxa ka dhashaana waa sharci darro, hal xaaraan ahina nirig xalaal ah ma dhasho, mana la aqbali karo.” Ayuu yiri Barre.

Barre ayaa Axmed Madoobe ugu baaqay inaanu marnaba Ciidamada Jubbaland u adeegsan arrimaha siyaasadda, waana dembi buu yiri aan la isaga hari doonin, haddii ay dhacdo, waxayna keeni doontaa buu yiri burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay.

Wasiirka Warfaafinta Jubbaland, Cabdifitaax Maxamed Mukhtaar oo ka jawaabayay hadalka Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in iyagu ay wataan howlahooda doorashada, isla-markaana ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan doorasho ay u madaxbannaan yihiin.

Wasiirka ayaa sheegay in Jubbaland lagu haysto oo keliya inay ka hortimid fekerkii ay gadeysay Villa Somalia, oo hal sano oo sharci darro ah loogu kordhinayay sida uu sheegay Madaxda Dowlad Goboleedyada.

“Raysal Wasaaruhu wuxuu hadda nagu eedeynaya inaan sharci darro ku dhaqmayno, isagana wuxuu ka shaqeynayay hal sano oo bilaa sharci ah inaan qaadano. Marka yaa saxan?” Ayuu yiri Wasiirka oo xusay in Jubbaland ay aaday doorasho, isla-markaana ay u madaxbannaan tahay hannaanka doorashada ay iyadu qabsaneyso.

Axmed Madoobe ayaa 9-kii bishan magacaabay Guddiga Doorashada Jubbaland, iyadoo ayna Kismaayo ka bilaabatay soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Jubbaland, kuwaa oo soo dooran doona Madaxweynaha xigga ee Jubbaland.

Dhanka kale xubno musharaxiin ah oo sheegay inay u taagan yihiin jegada madaxtinimada ee Jubbaland ayaa sheegay inay magacaabeen guddi doorasho, isla-markaana ay qaban doonaan doorasho ka madaxbannaan midda uu maamulku wado.

Musharaxiinta ayaa si adag uga horyimid qaabka ay Madaxtooyada Jubbaland u maamuleyso doorashadan, sidaasi daraadeedna ay iyaguna qabanayaan doorasho aan ahayn tan maamulka.

Si kastaba ha-ahaatee dadka qaarkii ayaa walaac ka muujinaya in khilaafka siyaasadeed ee Dowladda Federaalka iyo Jubbaland uu xaalad amni darro ka abuuro deegaanada Jubbaland qaarkood.