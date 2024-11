Dowladda Federaalka oo cadaadiska ku kordhineysa Maamulka Jubbaland

Siyaasiyiinta ayaa sheegaya in Villa Somalia ay riixeyso in Axmed Madoobe uu ka tanaasulo doorashadaasi, isla-markaana uu dib ugu soo laabto Madasha Wadatashiga Qaran, oo ah madal ay Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada kaga hadlaan arrimaha masiiriga ah ee daka.

Wararka la helayo ayaa sheegaya in Jubbaland ay dooneyso in ciidamadu aysan halkaasi u soo dhaafin Magaalada Kismaayo, xitaa haddii ay dagaal noqoto in laga hortago.

Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa Arbacadii soo saartay waaran soo qabasho ah oo lagu soo xirayo Axmed Madoobe. Maxkamadda ayaa Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed weydiisatay in ninkaasi la horkeeno sharciga, ka dib markii lagu eedeeyay in uu ku kacay fal dembiyeedyo lid ku ah wadajirka iyo midnimada qaranka.

Ilaha ku dhow dhow labada xafiis ee dalka ugu sarreya ayaa sheegaya in Villa Somalia aanay marnaba aqbali doonin wax kasta oo liddi ku ah in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah.

Golaha Wasiirada Somaliya oo habeenkii Isniinta soo saaray qaraar saddex qodob ka kooban ayaa Garyaqaanka Guud ee Qaranka ka dalbaday in uu si degdeg ah Maxkamadda Sare ee Dalka u horkeeno dacwad ka dhan ah doorashada sharci darrada ah ee Axmed Maxamed Islaam lagu eedeeyay in uu ku kacay.