Dowladda Federaalka oo dacwad ku soo oogeysa Madaxweynaha Jubbaland

1: Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Somaliya waxay go’aamiyeen in xubnaha xulan ee Golaha Wakiilada iyo dib is doorashada hoggaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwo sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn Qodobka 55aad iyo Qodobka 56aad ee Sharci Number 24 ee soo baxay 31-kii bishii Maarso, 2024, kuna saabsan wax ka bedelka Cutubyada 1aad, 2aad, 3aad iyo 4aad ee Dastuurka, isla-markaana aan waafaqsaneyn Xeerka Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha, Xeerka Ururada & Xisbiyada Siyaasadeed iyo Xeerka Doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya.

Farxaan Maxamed Jimcaale, Afhayeenka Xukuumadda Federaalka ayaa sheegaya in goluhu uu dib u eegis ku sameeyay heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ee Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ay 27-kii bishii May ee sanadkii hore ku gaareen Magaalada Muqdisho ee lagu jiheynayay Doorashooyinka Qaranka, lana xiriiray in la mideeyo doorashooyinka, iyadoo markaasi shacabku ay codkooda ku soo dooranayaan hoggaamiyeyaashii meteli lahaa.

Waxa uu sheegay in goluhu uu isla gartay in doorashadan ay liddi ku tahay Sharci Number 24 ee soo baxay 31-kii bishii March ee sanadkan, kuna saabsanaa wax ka bedelka Cutubyada 1aad, 2aad, 3aad iyo 4aad ee Dastuurka KMG ee dhisaya Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka & Xuduudaha, Xeerka Ururada & Xisbiyada Siyaasadda iyo Xeerka Doorashooyinka Qaranka.

Kulankan oo uu shir guddoominayay Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale lagu go’aamiyay in dacwad lagu soo oogo Madaxweyne Axmed Madoobe, iyadoona Garyaqaanka Guud ee Qaranka laga dalbaday in dacwad ka dhan ah Madaxweynuhu uu horkeeno Maxkamadda Sare ee Dalka.