Dowladda Federaalka oo heshay fursad ay ciidamadii ugu badnaa ku gaynayso Jubbaland

Khilaafka labada dhinac ayaa soo ifbaxay isbuucii koowaad ee bishii October, ka dib markii Axmed Madoobe uu ka baxay Shirkii Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran uga socday Magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay in uu qaadacay in la mideeyo Doorashooyinka Deegaanka, Baarlamaanka iyo tan Madaxda Dowlad Goboleedyada, iyadoo markaasi ay Villa Somalia soo magacaabeyso guddi doorasho oo maamula Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleedba.

Wararka ayaa sheegaya in shirkadaha ay khasab ku noqotay in Dowladda Federaalka laga caawiyo, sidii ciidamada iyo qalabkaba lagu gayn lahaa Jubbaland, waana xilli Maamulka Jubbaland uu shirkadahaasi ku wargeliyay inaysan tagi karin Raaskambooni, haddii kalena aanu maamulka ka masuul noqon doonin, wixii cawaaqib ah ee arrintaasi ka dhasha.