Dowladda Federaalka oo sheegtay in la laayay horjoogeyaal dhaawacyadooda lala cararay

Abuukar Macalin Maxamuud ayaa ku waramaya in meel ku dhow Degmada Galcad ee Gobolka Galgaduud duqayn kale lagu la beegsaday gaari uu sheegay in lagu la cararay dhaawacyada raggaasi iyo labaatan ilaalo oo la socotay.

You may also like