Dowladda Federaalka oo soo saartay awaamiir culus

Sida sharciyadii iyo xeerarkii horey u marey Golaha Wasiirada ku xusan, waxaa muwaadiniinta mar kale la xusuusinayaa inay mamnuuc tahay in si khaldan loo isticmaalo ama been abuur laga sameeyo, si toos ah amaba si dadban , iyada oo la isticmaalayo Warbaahinta kala duwan oo barraha bulshada ay ka mid yihiin, qofkii lagu helana lala tiigsan doono tallaabooyin sharciga waafaqsan, oo ay ka mid yihiin in maxkamad la soo taago, ciqaab adag oo sharciga waafaqsana la marin doono.

