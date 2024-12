Dowladda Federaalka oo soo saartay digniin lagu beegsanayo kuwa dhaqaalaha siiya Shabaab

Waxa kaloo lagu yiri “Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa digniin culus u diray ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed, isaga oo ku booriyay in ay ka digtoonaadaan la macaamilka kooxaha Khawaarijta. Waxa uu caddeeyay in cid walba oo lagu helo ku lug lahaanshaha maalgelinta argagixisada laga qaadi doono tallaabooyin adag oo waafaqsan sharciga.”

