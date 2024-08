Dowladda Federaalka oo xaqiijisay inuu kordhay khasaaraha weerarkii Xeebta Liido

Raysal Wasaare Barre ayaa xalay sheegay in Dowladda Federaalka ay qaadday tallaabooyin degdeg ah, xabsigana ay dhigtay saraakiil la tuhunsan yahay in ay dayacaad amni sameeyeen.

“Wax kasta oo loo baahnaa, si aan uga jawaabno masiibooyinka dhaca waan haysanaa. Xarumihii gurmadka heer qaran, middaan caafimaadka u goonida iyo midda heer qaranba way noo dhisan yihiin, waxaana haysanaa gaadiidka gurmadka degdegga ee aan uga jawaabi lahayn.” Ayuu yiri Wasiirka oo shaqaalaha faray in ay ka faa’iideystaan agabka ay haystaan, isla-markaana ay ugu shaqeeyaan shacabkooda.