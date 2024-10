Dowladda Mareykanka oo sharaxaad ka dalbatay Israel

Waxa uu sheegay in inkastoo Israel ay hoos u dhigtay awoodda militari ee Ururka Xamaas, haddana ay taasi keentay in dadka rayidka ah ay noqdaan dhibaneyaasha dagaalkan.

“Waxaa jira warar sheegaya in laba daraasiin carruur ah lagu dilay dhacdadan. Shaki kuma jiro tiro ka mid ah dadka dhintay ayaa ah carruur ka soo carartay saamaynta dagaalkan in ka badan halka sano socdo.” Ayuu yiri Afhayeenka.

Diyaaradaha dagaalka Israel ayaa garaacay dhisme shan dabaq ka koobnaa oo ku yaala deegaanka Beit Lahiya ee waqooyiga Marinka Gaza. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaana xaqiijisay in duqaynta lagu dilay 93 qof, tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda ayaa sheegtay in 25 carruur ah ay ka mid yihiin dadka la dilay.