Dowladda Qatar oo sheegtay in Saraakiisha Xamaas ay sii joogi doonaan dalkeeda

Wakaaladda Wararka Ruushka ee Sputnik ayaa goor sii horreysay ku warantay in Doha ay iska diiday in albaabada la isugu laabo xafiiskaasi.

Saraakiisha Aqalka Cad ayaa laga soo xigtay in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu Qatar ku wargeliyay inuusan faa’iido lahayn in xafiiskaasi uu sii furnaado, loona baahan yahay in la eryo Saraakiisha Xamaas.

Afhayeenka ayaa sheegay inaysan sax ahayn in la xiro xafiiskaasi, bacdamaa hadafka ugu weyn ee xafiiskaasi uu yahay in uu noqdo marin ay ku wada xiriiraan dhinacyada ay khuseyso.

Qatar ayaa sheegtay inaysan xiri doonin Xafiiska Siyaasadda Xamaas ee Magaalada Doha, ka dib markii Mareykanka uu ka dalbaday in Saraakiisha Xamaas ay dalkeeda ka ceyriso, maadaama sida ay ku eedeynayaan ay caqabad ku yihiin wada hadalada xabad joojinta Gaza iyo is dhaafsiga maxaabiista.