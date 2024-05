Dowlado reer Yurub oo ballanqaaday inay xirayaan Raysal Wasaaraha Israel

Ka dib xadgudubyada joogtada ah ee ay ku kaceyso Xukuumadda Raysal Wasaare Netanyahu, dunida ayaa u muuqato mid is tustay in ay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin ka dhan ah maamulkaasi, si loo ilaaliyo xeerarka caalamiga ah.

Karim Khan, Dacwad Oogaha Maxkamadda ICC ayaa Isniintii sheegay in ay hayaan caddeymo ku filan in Netanyahu iyo Wasiirka Gaashaandhigga Israel, Yoav Gallant ay gaajo hub ahaan ugu adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku nool Marinka Gaza.