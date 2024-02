Dugsiyada Waxbarashada Muqdisho oo loo xiray macalinkii la dilay

Macalimiinta ayaa sheegaya in haddii ay dilkan ka aamusaan uu horseedi doono in macalimiinta kalena la dilo.

Caddaani ayaa la sheegay in dhacdada ka dib uu goobta ka baxsaday, iyadoo Taliska Booliskana ay sheegeen in lagu daba joogo.

Xasan Maxamed Maxamuud (Caddaani) ayaa lagu eedeeyay in uu toorey la dhacay Macalin Cabdiraxmaan Macalow Abiikar, ka dib muran ka dhashay macalinka oo la sheegay in uu buug ku dhuftay gabar ay walaalo yihiin Caddaani, oo ka mid ah ardayda dhameysatay iskuulkaasi oo ku yaala Degmada Wadajir.