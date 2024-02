Dunida oo cadaadiska ku kordhineysa Raysal Wasaaraha Israel

Waxay sheegtay in inkastoo Israel ay xaq u leedahay inay is difaacdo, haddaan ay tahay inay u hoggaansanto shuruucda caalamiga ah, isla-markaana ay qaaddo tallaabooyin ay ku ilaalineyso dadka rayidka ah.

Iyadoo in ka badan kala bar dadka reer Gaza ay ku barakaceen Rafah ayaa waxaa jirta cabsi laga qabo in hawlgalka dhinaca dhulka ah ee Israel ku qaadayso Rafah uu cawaaqib xun ku yeelan doono dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.