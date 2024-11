Dunida oo ku sii dhawaaneysa dagaal nuclear iyo cabsida laga qabo dagaalkaasi oo xoogeysatay

Cabsida laga qabo inuu dhaco dagaalka 3aad ee adduunka ayaa si lama filaan ah u xoogeysatay, ka dib markii Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden uu aqbalay in gantaalaha ridada dheer ee Mareykanka uu horey u siiyay Ukraine ay ku garaaci karto dalka Ruushka.

Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Madaxweyne Biden uu markii ugu horreysay Axaddii ogolaaday in Militariga Ukraine ay gantaalada Mareykanka ku duqayn karaan dhulka Ruushka, si Moscow culeys loogu saaro in ciidamadeeda kala baxdo dalka Ukraine.

Mareykanka oo ah dalka taageerada ugu badan ee militari siiya Ukraine ayaa muddo ka hortaagnaa in hubkiisa ay ku weerarto bartilmaameedyada militari ee Ruushka, iyadoo laga fogaanayo dagaal toos ah oo lala galo Ruushka.

Is bedelka ku yimid go’aanka Mareykanka ayaa ka dambeeyay, ka dib markii Kyiv ay juhdi badan ku bixisay, sidii loogu ogolaan lahaa in hubkii uu Mareykanku ugu deeqay ay ku weerari karto dalka ay deriska yihiin ee Ruushka.

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky ayaa bishii September sheegay inaysan dagaalka kaga adkaan karin Ruushka, haddii aan la qaadin xayiraadda ka saarin adeegsiga hubkaasi. Madaxweynaha ayaa muddooyinkan ku ololeynayay in dalkiisu uu u baahan yahay la xoojiyo awoodda ciidamadooda iyo in la qaado xayiraadda hubka, si ay isaga caabiyaan weerarada Ruushka.

Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine ay baahi weyn u qabto in laga caawiyo in ay si qoto dheer u weerarto Magaalooyinka Ruushka iyo Saldhigyada Militariga, oo ay ku jiraan garoomada ay ka soo kacaan diyaaradaha dagaalka ee duqaymaha ka gaysanaya dalkaasi, si Moscow loogu cadaadiyo inay qaadato heshiis nabadeed.

Mowqifka Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa loo fasirtay mid lagaga jawaabayo ciidamo la sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay u dirtay dalka Ruushka, si ay gacan u siiyaan ciidamada dalkaasi, waana xilli Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Donald Trump uu ballanqaaday in uu si dhakhsi ah ku soo afjari doono dagaalka bariga Yurub.

Dhanka kale Aqalka Kremlin-ka ee Ruushka ayaa maanta sheegay in Maamulka Madaxweyne Biden uu sii hurinayo dagaalka Ukraine, tanina ay keeni doonto in dagaalku uu fido.

Afhayeenka Aqalka Kremlin-ka, Dmitry Peskov ayaa tallaabadan ku sheegay xaalad cusub oo abuuri karta isku dhac, marka loo eego buu yiri ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalkan.

Siyaasiyiinta Ruushka qaarkood ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadan ay horseedi karto dagaal weyn oo heer caalami ah iyo inay xitaa sababi karto dagaalka 3aad ee adduunka.

Kremlin-ka ayaa bishii September si adag uga digay in gantaalaha ridada dheer ee reer galbeedka lagu soo weeraro dalka ugu dadka badan ee Yurub, haddii kalena ay noqon doonto khad cas oo Ukraine iyo xulafadeeda ay ka soo gudbeen.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa Mareykanka uga digay cawaaqibka ka dhalan kara, haddii laga soo gudbo khadka cas ee Moscow.

Lavrov ayaa wacad ku maray in dalkiisu uu jawaab adag ka bixi doono, haddii hubka xulafada reer galbeedka lagu soo weeraro bartilmaameedyada gudaha Ruushka, isagoona sheegay in falcelintooda ay noqon doonto mid aan la mahdin.

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa bartamihii sanadkan reer galbeedka uga digay khatarta dab uu sheegay inay ku ciyaarayaan.

Inkastoo Ruushku uu yahay dal si weyn u garanaya cawaaqibka dagaal nuclear uu dunida ku yeelan karo, haddana waxaa laga cabsi qabaa in dagaalkan uu u adeegsado hubkiisa istiraatiijiga ah, haddii uu u arko in khatar ay soo wajahday amnigiisa. Ruushka waa dalka madaxyada ugu badan ee hubka nuclear-ka haysta.

Dalalka reer Yurub qaarkood ayaa horey walaac uga muujiyay in dagaalka Ukraine uu NATO ku jiido dagaal dhex mara iyaga iyo Ruushka, waxayna ku baaqeen in Ukraine laga joojiyo hubka lagu daldalayo.

Xiisadda Ruushka iyo reer galbeedka ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay, cabsida ugu weyn ee jirto ayaana ah in dunida uu ka dhaco dagaal nuclear, kaas oo noqon kara dagaalkii 3aad ee adduunka.

Ku dhawaad saddexdii sano ee ugu dambeysay oo dagaalka Ukraine uu socday, dunida ayaa ku sii dhawaaneysay dagaal nuclear, ka dib markii xulafada galbeedka ay si weyn isku barbar taageen Ukraine, iyadoo laga jawaabayo duulaankii Ruushka uu 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ku qaaday dalkaasi.