Duqa cusub ee Muqdisho oo xilka la wareegay (SAWIRRO)

“Waxaa naga go’an in talada dadka dib loogu celiyo oo Magaalada Muqdisho dadkeedu ay soo doortaan hoggaankii meteli lahaa, waxaana rajaynayaa Gudoomiyaha cusub ee caawa xilka la wareegay in uu noqdo Gudoomiyihii ugu dambeeyay ee magacaabis ku yimaada.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu.

