Duqayn ka dhacday deegaanka Ceelbacad ee Gobolka Shabellaha Dhexe

Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhowr jug oo is xigxigtay laga maqlay inta u dhaxeyso Ceelbacad iyo Galibaax.

Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya goobta ay duqayntu ka dhacday. Wararka qaar ayaa sheegaya in duqaynta lala beegsaday gaadiid ay la socdeen xubno Al Shabaab ah, halka warar kalena ay sheegayaan in lagu bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyadaasi.