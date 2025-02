Duqayntii ugu weyneyd xagga cirka oo lagu qaaday Daacishta Somaliya

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa qoraal uu ku daabacay barraha bulshada ku sheegay in uu amar ku bixiyay in weerarkan la qaado, iyadoo la beegsanayo Saraakiil ka tirsan Daacish, oo aanu magacyadoodu sheegin.

Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Puntland, General Aadan Cabdi Xaashi ayaa sheegay in la garaacay goobo ay ku sugan yihiin Saraakiisha Daacish iyo maleeshiyadooda. Taliyaha ayaa tilmaamay in duqaynta ay gaysteen dalalka Mareykanka iyo Emirate-ka Carabta.

Wararka ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay garaaceen ku dhawaad toban goobood, oo la ogyahay in ay ku sugan yihiin amaba ay degan yihiin maleeshiyadaasi.