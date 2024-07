Erdogan oo Putin kala hadlay colaadda Ukraine iyo Falastiin (SAWIRRO)

Wakaaladda Wararka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in labada hoggaamiye ay sidoo kale ka wada hadleen weerarada ay Israel ku hayso dhulka Falastiiniyiinta, dadaalada lagu doonayo in xal loogu helo xasaradaha Suuriya iyo la dagaalanka argagixisada.

