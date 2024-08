Faah faahin: Ismiidaamin ka dhacday duleedka Muqdisho

Warbaahinta Dowladda ayaa sheegtay in qaraxyadaasi la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka reer Muqdisho.

Ilo wareedyadu waxay sheegayaan in Fahad Salaad oo goobta ku geeriyooday uu gaariga ku horjaray gaarigii ismiidaamiyaha, taasina ay adkeysay in uu goobta ka gudbo.

Wararka ayaa sheegaya in nin la socday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa uu isku qarxiyay afaafka hore ee fariisimahaasi, ka dib markii ay ku adkaatay in uu xoog kaga gudbo. Goobtan ayaa ka mid ah barraha laga ilaaliyo amniga Caasimadda Muqdisho.