Faah faahin: Mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo lagu soo riday Badda Cas

Talisku ma sheegin in diyaaraddu ay qayb ka ahayd duqaymaha laga fuliyay dalka Yemen, waxaase la ogyahay in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay tan iyo bishii January ku lug leeyihiin duqaymaha ay xulafada Mareykanka ka gaysanayaan dalkaasi.

Warka ayaa lagu sheegay in dhacdadan ay timid, ka gadaal markii Mareykanku uu qaaday duqaymo is xigxigay oo dhanka cirka ah, oo lagu beegsanayay goobo lagu kaydiyo gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuuthiyiinta Yemen.