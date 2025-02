Faah faahin: Weerarka Shabaab ku qaadeen Degmada Balcad

Al Shabaab ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in maleeshiyadeeda ay weerarka ku dileen in ka badan 20 askari.

Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in rasaas xoog leh ay is qabsatay magaalada, isla-markaana ay Shabaabka u suurtagashay in ay gudaha u soo galaan, lana wareegaan Saldhigga Booliska.