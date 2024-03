Fagaare ku yaala Kismaayo oo lagu toogtay nin dilay hooyadii (SAWIRRO)

Maxkamadda Darajada 1aad ee Kismaayo ayaa mar sii horreysay xaqiijisay in Isbitaalka Dhimirka ee Dahraan Mental Hospital ee magaaladaasi uu soo caddeeyay in Xasan Cabdullaahi uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay, isla-markaana aanu qabin xanuunka dhimirka.

