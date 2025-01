Falastiiniyiin badan oo muddo ka dib ku laabtay waqooyiga Gaza (SAWIRRO)

Heshiiska xabad joojinta Gaza & maxaabiis is dhaafsiga ee Xamaas iyo Israel ayaa taageeraya in boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah ay dib ugu laabtaan waqooyiga Gaza.

Falastiiniyiinta ayaa loo ogolaaday in ay lug kaga soo gulaan waddada xeebta ee Al-Rashid, halka qaar kalena loo ogolaaday in ay gaadiid kaga soo galaan waddada bartamaha ee Salah Al-Din.