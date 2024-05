Falastiiniyiinta oo ka falceliyay mowqifka ay dalalka Yurub ku aqoonsanayaan Dowladda Falastiin

Marka laga soo taggo in inta badan dalalka caalamka ay aqoonsan yihiin Falastiin, haddana waxaa aad u yar tirada dalalka reer galbeedka ee aqoonsan Dowladda Falastiin, waxaana cad in mowqifkii hore uu wax iska bedelay.

Madaxweynaha ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ku sheegay in go’aankan uu ilaalin doono xuquuqda ay dadka Falastiiniyiinta u leeyihiin aaya-ka-tashigooda iyo in la taageero dadaalada lagu doonayo in la gaaro xalka laba dowladood.