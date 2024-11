Falcelin xoogan oo ka dhalatay xil ka qaadista Wasiirkii Difaaca Israel

Xil ka qaadista uu Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ku sameeyay Wasiirka Difaaca, Yoav Gallant ayaa carro ka dhalisay gudaha Israel.

Wax yar ka dib, markii Raysal Wasaaruhu uu xalay xilka ka qaaday Wasiirkiisii Difaaca, tobanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee Israel, iyagoona dhigay bannaanbaxyo lagaga soo horjeedo xil ka qaadistiisa, laguna cambaareynayo xukuumadda.

Bannaanbaxa ugu weyn ayaa ka dhacay Magaalada Tel Aviv, waxayna dibadbaxayaashu xireen waddada halbowlaha u ah isu socodka bartamaha Tel Aviv ee Ayalon.

Dibadbaxayaasha ayaa Raysal Wasaare Netanyahu ku eedeeyay inuu sameeyay qiyaano qaran, isla-markaana aanu sii hoggaamin karin Israel.

Dibadbaxayaasha ayaa Hoggaamiyaha Israel ugu yeeray in uu is casilo, iyagoo ku andacoonaya in uu haadaan ka tuurayo Israel.

Meelaha qaarkood ayaa waxaa isku dhacay dibadbaxayaasha iyo booliska. Illaa 40 qof ayaa la xiray, sida uu sheegay Wargeyska Haaretz ee Israel.

Guddi metelaya qoysaska dadkooda lagu haysto gudaha Gaza oo bannaanbaxa ka qaybgalay ayaa sidoo kale cambaareeyay tallaabada shaqada looga eryay Wasiir Gallant.

Guddiga ayaa ka digay in halis la geliyo nolosha la haysteyaasha Israeliyiinta, waxayna Wasiirka cusub ee Difaaca, Israel Katz ay ugu yeereen inuu mudnaanta siiyo heshiiska lagu sii deynayo la haysteyaasha.

101 Israeliyiin ah ayaa hadda lagu haystaa Marinka Gaza, kuwaa oo ka mid ahaa in ka badan 250 qof oo kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta ay ku soo qafaasheen weerarkii October 7-deedii ee sanadkii hore.

Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel, Yair Lapid ayaa sheegay inaysan hadda ku habbooneyn in xilka laga qaado Gallant.

Wasiir Gallant ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xilka looga qaaday, ka dib markii Netanyahu uu ugu baaqay in mudnaanta la siiyo heshiiska lagu soo sii deynayo dadkaasi, ka hor sii wadidda dagaalka, balse uu ku gacan seyray.

Gallant ayaa qoraalka ku sheegay in xil ka qaadistiisa ay daarneyd natiijada khilaaf ka dhashay saddex qodob, oo uu ku kala sheegay in la haystayaasha sida ugu dhakhsaha badan lagu soo celiyo, in la sameeyo baaritaan qaran oo dersi lagaga baranayo wixii dhacay iyo qorista ciidamo cusub.

Netanyahu iyo Gallant ayaa waxaa muddo billo ah ka dhaxeeyay xiriir wada shaqeyn xumo, ka dib markii ay isku qabteen qaabka ay xukuumadda u wajaheyso wada hadalada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga ee lala gelayo Ururka Xamaas ee Falastiin.

Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in Gallant uu si cad uga horyimd istiraatiijiyadda dagaalka Gaza, ka dib markii uu u arkay mid aan wax hadaf ah lahayn.

Gallant ayaa 27-kii bishii hore ee October sheegay inaanan la haysteyaasha dib loogu soo celin karin guryahooda, haddii aysan Israel samayn tanaasul xanuun badan. Hadalkiisan ayaa jawaab u ahaa, ka dib markii Netanyahu uu ku celiyay inay xoog ku soo furanayaan dadka looga haysto Marinka Gaza.

Gallant ayaa dhawaan is garabtaag u muujiyay shacabka Israel ee dhigaya dibadbaxyada lagu diidan yahay dagaalkan, taageerana loogu muujinayo qoysaska la haysteyaasha.

Shacabka Israel ayaa fahamsan in dowladdoodu ay ka masuul tahay horu-socod la’aanta hareysay wada hadalada xabad joojinta, sababtoo ah shuruudaha cusub ay marba miiska wada hadalka la imaaneyso, taasna ay wada hadalada ka dhigtay mid la isku mari la’yahay.

Dagaalka Gaza ayaa kala qaybsanaan aan horey loo arag ka abuuray gudaha Israel.