Faransiiska iyo Israel oo meel xun ay ka mareyso

Ilo diblomaasiyadeed oo Faransiis ah ayaa sheegay in Maamulka Israel ay faafinayaan warar been abuur ah, isla-markaana aysan jirin wax is afgarasho ah oo la xiriira qaabka booqashada.

Reuters ayaa ku warantay in Ciidamada Israel ay iska dhega tireen digniintaasi, isla-markaana ay galeen goobta, iyagoo ka soo xiray laba Sarkaal oo Faransiis ah, iyada oo Israel ay ka warqabtay in ay ka tirsan yihiin Qunsuliyadda Faransiiska, isla-markaana ay haystaan xasaanad diblomaasiyadeed.