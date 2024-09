Faransiiska & Mareykanka oo taageero u helay dadaalada xabad joojinta ee Israel iyo Lubnaan

Dalalkan ayaa sheegay in heshiiska nabadda uu sahlayo in shacabka labada dal ee ka qaxay deegaanada xuduudda ay dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa sheegay in rajadiisu ay tahay in laga baaqsado dagaal saf ballaaran.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Faransiiska, Jean-Noël Barrot ayaa sheegay in labada quwadood ee reer galbeedka ay doonayaan in muddada xabad joojinta ay wada hadal isugu yimaadaan dhinacyada, si heshiis looga gaaro xiisadda ka jirta xuduudda labada dal.