Furin weyn oo dagaal oo ka furan Gobolka Shabellaha Dhexe

Shabaabka ayaa dhankooda isku dayaya in ay sii wadaan yoolkooda ay ku istaajinayaan hawlgalka, sababtu tahay iyagoo arka in lagu soo socdo galbeedka Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen, waana sababta ay dagaalka ugu soo rareen bariga gobolka.

Taliska Ciidanka Xoogga Dalka iyo beelaha ayaa xoojinaya safka ciidamada, ka dib markii sida la sheegay uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud amar ku bixiyay in la soo afjaro maleeshiyada ku soo fidday gobolkaasi, si aanu u fashilmin hawlgalka dib-u-xoreynta. Gobolka ayaad arkaysaa in ay gaarayaan saraakiil iyo siyaasiyiin siyaasad ahaan taageersan Dowladda Federaalka.

Siyaasiyiinta, waxgaradka iyo odayaasha beelaha dega gobolkaasi ayaa weli Muqdisho ku abaabulaya maleeshiyaad qaab beeleed u abaabulan, oo ay tahay in ay qayb ka noqdaan qorshaha uu qasdigiisu yahay in si adag loo wajaho kooxaha argagixisada. Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in xoogagaasi qaarkood ayba gaareen furimaha gobolka.