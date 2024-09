Gabar Turkish ahayd oo lagu dilay Daanta Galbeed

Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in Ciidamada Israel ay rideen rasaas badan, intii uu dibadbaxa socday, ujeedkooduna uu u muuqday in ay joojiyaan dibadbaxa lagu taageerayo qaddiyadda qaranimada Falastiin.

Taliska Militariga Israel ayaa war ay soo saareen ku sheegay in ay eegayaan wararka sheegaya in qof ajnabi ahi uu ku dhintay rasaasta ay fureen ciidamadooda.