Gargaarkii ugu horreyay oo si xor ah ku galay Marinka Gaza (SAWIRRO)

Qaramada Midoobey ayaa bilowgii bishan digniin ka soo saartay in dadku aysan haysan dharka dhaxanta oo jaakadaha ay ku jiraan, loona baahan yahay in Israel ay qaaddo go’doominteeda guud ee Gaza amaba ay dabciso.

Heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ayaa ogolanaya in lix boqol oo baabuur gargaar ah ay maalin kasta taggaan Gaza, iyada oo aanu jirin wax carqaladeyn ah iyo is hortaag lagu sameynayo kolonyada gargaarka.