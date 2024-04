Gargaarkii yaraa ee gelayay Gaza oo laga cabsi qabo inuu istaago

Hay’adaha gargaarka oo qaarkood si wadajir ah bayaan u soo saaray ayaa caalamka ka dalbaday in Israel lagu la xisaabtamo weerarka dhimashada badan sababay ee loo gaystay shaqaalihii u shaqeynayay World Central Kitchen, si isla xisaabtankaasi uu u horseedo is bedel dhab ah.

You may also like