Geir Otto Pedersen oo ka digay weerarada iyo dhul ballaarsiga ay Israel ka waddo dalka Suuriya

Qaramada Midoobey ayaa Israel ugu baaqday in ay joojiso duqaymaha baahsan ee ay ka waddo dalka Suuriya, taas oo xadgudub ku ah heshiiskii amniga labada dal ee sanadkii 1974-kii.

Heshiiskan ayaa aag ka caagan ciidamada looga sameeyay inta u dhaxeyso Buuraha Golan ee Israel ka haysato Suuriya iyo xuduudda Suuriya.

Wakiilka Qaramada Midoobey ee Suuriya, Geir Otto Pedersen ayaa Israel ugu yeeray in ay joojiso weerarada ay ka waddo dalkaasi iyo weliba dhaqdhaqaaqa ay ciidamadeeda ka sameynayaan gudaha dhulka Suuriya.

Wakiilka Qaramada Midoobey ee Suuriya oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Geneva ayaa sheegay in duqaymahaasi iyo la wareegista Ciidamada Israel ee aagga militariga ka caagan ee u dhaxeeya labada dal ay xadgudub ku yihiin heshiiskii kala diridda ee 31-kii bishii May ee sanadkii 1974-kii.

“Suuriya hadda waxay ku sugan tahay meel isgoys ah, waxaana haysanaa fursado waaweyn, laakiin sidoo kale waxay leedahay khataro aad u xun, waxaana runtii u baahanahay inaan eegno labadaba.” Ayuu yiri Geir Otto Pedersen.

Pedersen ayaa sheegay in ay muhiim tahay in kooxaha kacdoonka ee la wareegay talada dalkaasi laga la shaqeeyo samatabixinta dalka iyo dowlad dhiska, wax kasta oo aan ahayna ay wiiqayaan geeddi-socodka Suuriya.

Waxa kaloo uu sheegay in inkastoo Xoogaga Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) ay yihiin awoodda ugu weyn ee la wareegtay Suuriya, haddana loo baahan yahay in la xusuusto in aysan HTS ahayn kooxda keliya ee hubeysan ee qabsatay Dimishiq, taas oo macnaheedu yahay in kooxahaasi ay ka leexan karaan hannaanka kala guurka siyaasadeed ee Suuriya iyo in ay dagaal kala hortagi karaan Israel.

Ciidanka Cirka Israel ayaa boqolaal weerar ka fuliyay guud ahaanba Suuriya, waana isku day ay Israel ku baabi’ineyso kaabeyaasha militari ee dalkaasi, iyadoo ku andacooneyso inay ka hortageyso in hubka Dowladdii Bashar Al Assad uu ku dhaco gacanta kooxaha fallaagada.

Geir Otto Pedersen, Wakiilka Qaramada Midoobey ee Suuriya ayaa yiri “Tani waxay u baahan tahay in la joojiyo.”

Mr. Pedersen ayaa ka digay in ficilada Israel ay uga sii dari karaan xaaladda adag ee muddooyinkanba ka jirtay Bariga Dhexe.

Hoggaamiyaha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa isagu bogaadiyay hawlgalada ay ciidamadiisu ka wadaan dalka Suuriya.