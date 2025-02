General Morgan oo booqday furinta hore ee Buuraleyda Calmiskaad (SAWIRRO)

Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland ayaa dhawaan shacabka ku ammaantay in ay si wanaagsan uga qayb qaateen wejigii koowaad ee hawlgalka, iyadoona ku boorisay in hawlgalka oo wejigiisii labaad socdana ay qayb lixaad leh ka qaataan.

