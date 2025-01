General Odawaa oo dardargelinaya gulufka ka dhanka ah Al Shabaab

Wararka ayaa sheegaya in Madaxtooyada Qaranka iyo Taliska Militarigaba ay dhawaan isla qireen in Shabaabku ay ka shaqeynayaan, isla-markaana ay hurinayaan isku dhacyada qabaa’ilada ee muddooyinkanba ku soo badanayay Gobolada Dhexe, taasna ay wiiqeyso hawlgalka dib-u-xoreynta dalka.

Hawlgalada ayaa gaabis noqday amaba istaagay, ka dib markii Villa Somalia ay ku mashquushay wax ka bedelka Dastuurka KMG iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Dhanka kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo habeen hore muuqaal uu soo duubay kula hadlay ummadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in caalamka uu ka filayo in dalka laga ciribtiro kooxaha argagixisada.