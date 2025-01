Gobolka Hiiraan oo lagu qabtay hub loo waday Al Shabaab

Baakaay ayaa xaqiijiyay in uu baxsaday darawalkii waday gaarigaasi, isagoona yiri “Waa Ilaahay mahadiis in gacanta lagu soo dhigo gaarigan iyo 13 qori oo saarnaa, wadihii gaarigan wadayna cagihiisa ayuu ku baxsaday.”

Taliyaha ayaa iftiimiyay in ay horey u hayeen xogta gaariga iyo in uu jiro hub loo wado Shabaabka, qaabkii la doonaba ha loogu geeyee.

Taliyaha oo Warbaahinta kula hadlay goob lagu soo bandhigay gaarigaasi ayaa tilmaamay in sidoo kale ay gacanta ku dhigeen 13 qori oo AK47 ah oo gaarigaasi saarnaa. Taliyaha ayaa xusay in gaarigu uu ku sii jeeday deegaanka Booco ee gobolkaasi.